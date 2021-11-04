Дожди и резкие перепады температур: погода снова приготовила атмосферные качели

Погода в Украине в ближайшие несколько дней принесет атмосферные качели в большинство областей страны. Ожидаются сильные дожди, резкое понижение и повышение температуры.

Какая погода ждет украинцев до конца первой недели ноября, рассказала синоптик Наталка Диденко и в Украинском гидрометцентре.

Как сообщает Наталка Диденко, дожди в пятницу, 5 ноября, охватят западные и северные области. В остальных регионах ожидаются туманы, а на востоке – сильный ветер, до штормовых значений.

Однако температура воздуха будет высокая почти везде, кроме запада Украины. Местами возможно до +20 градусов.

"Очень теплая погода охватит большинство областей – на протяжении дня ожидается +12 +18 градусов. Свежее воздух ожидается в западных областях, +9 +14 градусов. На Юге возможно местами до +18 +20 градусов", - отметила синоптик.

В Киеве 5 ноября ожидается пасмурная погода, небольшой дождь, но будет тепло, +15 +17 градусов.

Наталка Диденко предупредила, что уже на выходных снова похолодает, а местами – пройдут дожди.

Карта погоды в Украине на пятницу, 5 ноября

Как сообщают в Укргидрометцентре, дожди в субботу переместятся на север, северо-восток и восток Украины. Также небольшой дождь ожидается в Киеве.

Температура воздуха в субботу начнет резко опускаться. Ночью от +6 до +10 градусов, на западе и крайнем востоке +3 +5 градусов.

Днем в западной части, на севере и в центре ожидается от +9 до +14 градусов, на востоке до +15 градусов, а теплее всего будет на юге – до +16 +18 градусов.

В Киеве 6 ноября пройдет дождь, пасмурно. Ночью в столице +6 +8 градусов, днем +9 +11 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 6 ноября

В воскресенье дожди снова вернутся на запад страны и захватят центральные области и столицу. На востоке, севере и юге будет сухо.

Ночная температура воздуха начнет снижаться во всех регионах до +1 +3 градусов на западе, и до +3 +5 градусов во всех остальных регионах.

Днем в воскресенье ожидается от +9 до +12 градусов, только на юге сохранится тепло, до +12 +15 градусов.

В Киеве 7 ноября пройдет дождь, будет пасмурно. Ночью в столице +3 +5 градусов, днем от +9 до +11 градусов.

С понедельника синоптики прогнозируют дожди и резкое понижение температуры воздуха во всех регионах Украины.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 7 ноября