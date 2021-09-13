В Украину идут атмосферные фронты: как изменится погода

"Может увеличиться облачность и немного увлажниться воздух также на севере, в центральных областях, может затронуть Харьковскую. Но и солнца хватает. Юг и Восток еще будут принадлежать сухой воздушной массе", - сообщила эксперт.

Температура воздуха во вторник будет понемногу снижаться. Это касается северных и западных областей. На остальной территории будут еще летняя атмосфера.

"Температура воздуха будет несколько ниже в северных и западных областях, ведь они завтра окажутся в тылу холодного фронта, днем ​​ожидаются еще все же комфортные от +18 до +22 градусов. На остальной территории Украины побудет летняя погода, от + 20 до +25 градусов", - сообщила синоптик.

Погода в Киеве

В столице 14 сентября будет достаточно комфортно и тепло, температура достигнет +22 градусов.

"Хотя и столицу пересечет атмосферный фронт, однако ничего существенного он не даст, максимум - увеличение влажной облачности. Следствием прохождения фронта будет небольшое снижение температуры воздуха - максимально в Киеве завтра около +22 градусов", - отметила Диденко.

А вот на выходных в Украину придет похолодание. Температура воздуха значительно снизится.

"Значительно ощутимее похолодание придется на ближайшие выходные, в субботу-воскресенье будем трястись, особенно в помещениях, от +13 до +16 градусов", - резюмировала Диденко.