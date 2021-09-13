В Украину придут сильные грозы: кому сегодня с погодой не повезет

Погода в Украине в ближайшие сутки будет приятная не во всех регионах страны. Синоптики предупредили о грозах и небольшом снижении температуры в нескольких областях.

Какая погода ждет украинцев сегодня, 13 сентября, рассказали в Украинском гидрометцентре.

На востоке страны будет сухо, без существенных осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +10 +14 градусов, днем прогреется до +23 +26 градусов, в Днепре до +27 градусов.

В южной части осадки не прогнозируются, возможна небольшая облачность. Ночью в регионе от +13 до +16 градусов, днем столбики термометров покажут от +26 до +28 градусов. В Крыму сухо, ночью +12 +14 градусов, днем +24 +26 градусов.

На севере страны без существенных осадков, облачно. Ночью +10 +12 градусов, днем +24 +26 градусов.

Западные области накроет грозами и дождями, сухо будет только в Черновцах. Ночью в регионе от +10 до +12 градусов, днем температура местами снизится до +21 +23 градусов. На Закарпатье и ближе к центру страны ожидается +23 +25 градусов.

В центральной части страны без осадков, небольшая облачность. Ночью +11 +13 градусов, днем от +24 до +26 градусов.

В Киеве 13 сентября синоптики прогнозируют грозу и кратковременные дожди. Ночью в столице +12 +14 градусов, днем от +24 до +26 градусов.

Карта погоды в Украине на понедельник, 13 сентября

По прогнозу Украинского гидрометцентра, существенное похолодание в большинство областей придет во второй половине недели, после 16 сентября. На западе, севере и в центре ночью опустится до +6 +10 градусов, днем до +15 +19 градусов.

В остальных регионах ночью ожидается от +7 до +10 градусов, днем от +20 до +22 градусов, в южной части страны до +23 +25 градусов.