В Україну йдуть атмосферні фронти: як зміниться погода

"Може збільшитися хмарність і трохи зволожитися повітря також на півночі, в центральних областях, може торкнутися Харківської. Але і сонця вистачає. Південь і Схід ще належатимуть сухій повітряній масі", - повідомила експерт.

Температура повітря у вівторок буде потроху знижуватися. Це стосується північних і західних областей. На решті території будуть ще літня атмосфера.

"Температура повітря буде трохи нижче в північних і західних областях, адже вони завтра опиняться в тилу холодного фронту, вдень очікуються ще все ж комфортні від +18 до + 22 градусів. На решті території України побуде літня погода, від +20 до +25 градусів", - повідомила синоптик.

Погода в Києві

У столиці 14 вересня буде досить комфортно і тепло, температура досягне +22 градусів.

"Хоча і столицю перетне атмосферний фронт, проте нічого істотного він не дасть, максимум-збільшення вологої хмарності. Наслідком проходження фронту буде невелике зниження температури повітря - максимально в Києві завтра близько +22 градусів", - зазначила Діденко.

А ось на вихідних в Україну прийде похолодання. Температура повітря значно знизиться.

"Значно відчутніше похолодання припаде на найближчі вихідні, в суботу - неділю будемо трястися, особливо в приміщеннях, від +13 до +16 градусів", - резюмувала Діденко.