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В Украину придет настоящая жара: где и когда "припечет" до +33 градусов

Новина українською →
Вторник 31 мая 2022 20:05
В Украину придет настоящая жара: где и когда "припечет" до +33 градусов Фото: Погода в Украине в июне (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в первые дни июня будет местами по-летнему теплой, а местами даже жаркой.

Какой будет синоптическая ситуация в первую неделю лета - читайте ниже в нашем материале.

Какая погода будет 1 июня

По прогнозу Наталки Диденко, июнь в Украине начнется настоящими летними градусами.

В течение дня в большинстве областей предполагается высокая температура воздуха +24+29 градусов. На юге и востоке местами до +30 градусов.

В западных областях кратковременные грозовые дожди будут освежать воздух до +21+25 градусов.

Летние дожди в среду ожидаются на востоке, вечером в центре, на севере. Южную часть дожди коснутся локально, здесь будет больше сухой погоды.

Прогноз для Киева

В Киеве 1-го июня дождь с грозой более вероятен лишь вечером. Температура воздуха завтра ожидается в пределах +25 градусов.

Что будет с погодой дальше

Синоптик пишет, что в дальнейшем лето погреет нас еще более высокими градусами.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 2 июня температура +23+28, на востоке и юге до +31 градуса. Дожди и грозы вероятны почти везде, кроме Закарпатья и юго-восточных областей.

В пятницу 3 июня будет сухо, солнечно и жарко (на северо-востоке возможны дожди). Температура +23+28, а на юге и востоке распалит до +33 градусов.

Жарко будет и 4-5 июня. В субботу грозы и сильные осадки возможны на Западе, а в воскресенье - по всей стране.

Ранее мы писали, какая будет погода в Украине в течение июня 2022.

Также украинцам рассказали, когда празднуют Троицу, каковы традиции, и будут ли дополнительные выходные.

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