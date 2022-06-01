В Україну йде спека? Синоптики оновили прогноз погоди на першу декаду червня

Погода в Україні в перші дні червня буде тепла. Однак можливі грози та зливи в багатьох областях країни. А температура не перевищуватиме +23 +25 градусів. До +30 градусів температура підніметься лише епізодично.

Яка погода чекає українців у першій декаді червня - читайте в матеріалі нижче.

За даними порталу Sinoptik, на сході спекотними будуть тільки найближчі два дні. Очікується від +27 до +30 градусів. Однак 2 і 3 червня синоптики прогнозують грози.

А з 4 і по 9 червня в східних областях очікується +22 +23 градуси вдень, а вночі від +13 до +16 градусів.

У північній частині країни в четвер пройде невеликий дощ, ще погана погода очікується в неділю, 5 червня. Інші дні будуть сухими та сонячними.

Найближчими днями очікується підвищення температури повітря до +25 +26 градусів, а потім очікується зниження до +22 +23 градусів, а 5 червня похолодає до +17 градусів.

Потім знову прогріється до +21 23 градусів. Вночі очікується від +12 до +15 градусів.

Високими градусами порадує тільки південна частина країни. З 1 по 9 червня там очікується від +27 до +30 градусів. Дощ очікується тільки в понеділок, 6 червня. А напередодні температура знизиться до +24 градусів.

Найбільше дощів синоптики прогнозують жителям західних областей країни. Грози очікуються 1 і 2 червня, з дощами пройдуть найближчі вихідні - 4-5 червня. Також зіпсується погода 9 червня.

Температура повітря вдень коливатиметься в межах +21 +24 градуси, тільки 8-9 червня повітря прогріється до +27 градусів. Нічна температура коливатиметься в межах +12 +15 градусів.

Погода в Києві

У столиці 1 червня буде сонячно і сухо, прогріється до +25 градусів. У четвер Можлива гроза, а неділю прилетять зливи, температура впаде до +17 градусів. З 6 по 9 червня в Києві буде сухо, вдень очікується від +24 до +25 градусів. Вночі від +14 до +18 градусів.