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В Украину идет теплая погода: синоптик уточнила прогноз

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Суббота 07 мая 2022 19:20
В Украину идет теплая погода: синоптик уточнила прогноз Погода в Украине будет очень теплой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Украине в воскресенье, 8 мая, будет теплой повсюду. Максимальная температура воздуха достигнет +24 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

Какой будет погода 8 мая

Днем максимальная температура воздуха будет от +17 до +22 градусов, в Закарпатье от +21 до +24 градусов.

Ночи в стране еще остаются холодными, от +5 до +11 градусов, в восточных областях +2+5 градуса и даже кое-где заморозки.

Ветер – с юго-запада, небольшой или умеренный.

Где пройдут дожди

Атмосферный фронт принесет в западные, северные области и в Винницкую кратковременные дожди, местами возможны грозы.

В восточных областях, в большинстве центральных и южной части Украины 8 мая сохранится сухая погода.

Погода в Киеве

В Киеве 8 мая будет тепло, воздух прогреется до +22 градусов.
Атмосферный фронт с северо-запада вызовет периодический дождь и грозу. Однако этот дождь не затянется на весь день, будут прояснения и солнце.

Когда придет похолодание

9 мая атмосферный фронт пройдет через территорию Украины, дожди с грозами ожидаются в западных, центральных, восточных областях, во второй половине дня понедельника осадки дойдут до южной части.

Этот атмосферный фронт будет холодным, поэтому на значительную часть территории Украины кроме Юга придет кратковременное похолодание.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что в ближайшие дни погоду в Украине в значительной степени будет определять антициклон, поэтому в большей части страны существенные дожди маловероятны. А 8 и 9 мая осадков станет больше.

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