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В Україну йде тепла погода: синоптик уточнила прогноз

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Субота 07 травня 2022 19:20
В Україну йде тепла погода: синоптик уточнила прогноз Погода в Україні буде дуже теплою (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні в неділю, 8 травня, буде теплою всюди. Максимальна температура повітря досягне +24 градусів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Якою буде погода 8 травня

Вдень максимальна температура повітря буде від +17 до +22 градусів, в Закарпатті від +21 до +24 градусів.

Ночі в країні ще залишаються холодними, від +5 до +11 градусів, у східних областях +2+5 градуси і навіть подекуди заморозки.

Вітер - з південного заходу, невеликий або помірний.

Де пройдуть дощі

Атмосферний фронт принесе в західні, північні області і у Вінницьку короткочасні дощі, місцями можливі грози.

У східних областях, у більшості центральних та південній частині України 8 травня збережеться суха погода.

Погода в Києві

У Києві 8 травня буде тепло, повітря прогріється до +22 градусів.
Атмосферний фронт з північного заходу викличе періодичний дощ і грозу. Однак цей дощ не затягнеться на весь день, будуть прояснення і сонце.

Коли прийде похолодання

9 травня атмосферний фронт пройде через територію України, дощі з грозами очікуються в західних, центральних, східних областях, у другій половині дня понеділка опади дійдуть до південної частини.

Цей атмосферний фронт буде холодним, тому на значну частину території України крім півдня прийде короткочасне похолодання.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що найближчими днями погоду в Україні значною мірою визначатиме антициклон, тому в більшій частині країни істотні дощі малоймовірні. А 8 і 9 травня опадів стане більше.

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