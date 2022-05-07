В Україну йде тепла погода: синоптик уточнила прогноз

Погода в Україні в неділю, 8 травня, буде теплою всюди. Максимальна температура повітря досягне +24 градусів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Якою буде погода 8 травня

Вдень максимальна температура повітря буде від +17 до +22 градусів, в Закарпатті від +21 до +24 градусів.

Ночі в країні ще залишаються холодними, від +5 до +11 градусів, у східних областях +2+5 градуси і навіть подекуди заморозки.

Вітер - з південного заходу, невеликий або помірний.

Де пройдуть дощі

Атмосферний фронт принесе в західні, північні області і у Вінницьку короткочасні дощі, місцями можливі грози.

У східних областях, у більшості центральних та південній частині України 8 травня збережеться суха погода.

Погода в Києві

У Києві 8 травня буде тепло, повітря прогріється до +22 градусів.

Атмосферний фронт з північного заходу викличе періодичний дощ і грозу. Однак цей дощ не затягнеться на весь день, будуть прояснення і сонце.

Коли прийде похолодання

9 травня атмосферний фронт пройде через територію України, дощі з грозами очікуються в західних, центральних, східних областях, у другій половині дня понеділка опади дійдуть до південної частини.

Цей атмосферний фронт буде холодним, тому на значну частину території України крім півдня прийде короткочасне похолодання.