Россияне взяли в плен сурка-прорицателя Тимку

Сурки, которые жили на биостанции Харьковского национального университета имени Каразина на территории Великобурлукской общины, оказались под российской оккупацией. В их числе и известный "народный метеоролог" Тимка.

"Сурки наши сейчас в оккупации все. Нестеровка с первого дня войны там у нас вышла полная оккупация", - сообщил Грубник.

По его словам, в последний раз получал информацию о состоянии животных на прошлой неделе.

Выяснилось, что все животные живы, их как могут, обеспечивают едой.

Известный сурок Тимка также оказался в плену российских военных. С ним еще находятся от 36 до 38 зверков.

Тимка неоднократно давал свой прогноз на весну (Скриншот)

"Там есть определенные проблемы. Многие люди уехали и бросили своих собак. Собаки собрались в стаи и ведут себя круче, чем волки. На прошлой неделе чудом отбили сурков, живущих в клетках, от собак, собравшихся в стаю. Четыре собаки вытаскивают клетку из-под шеда (конструкция, в которой стоит клетка) и еще две собаки пытаются разорвать саму клетку, чтобы добраться до зверя и сожрать его", - рассказал Грубник.

Животные просто не выживут в поле, поэтому их не выпускают из клеток.

"Выпуск сурка из клетки на свободу — это сложный процесс. У нас сейчас, несмотря на то, что сурок — это краснокнижный вид, у нас катастрофически в Украине исчезают угодья, в которых они могут жить в нормальных для себя условиях, участков, где они могут жить", - сообщил Грубник.

Напомним, что сурок Тимка III сменил два года назад на посту своего предшественника и отца – Тимку II, который предсказывал погоду на протяжении 7 лет, после чего отправился на пенсию.