Штормовой ветер, гроза и похолодание: синоптики предупредили о существенном ухудшении погоды

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В восточных, Сумской и Запорожской областях будет гроза

Погода в Украине 5 мая ухудшится, объявлено штормовое предупреждение, дожди и грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Сегодня днем в Украине, кроме западных областей, грозы, в восточных, Сумской и Запорожской областях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Вместе с тем, сегодня в большинстве районов южных, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в большинстве областей пройдут сильные грозы, местами возможны ливни, град, а также сильный штормовой ветер.

Как отмечалось, в Чернигове зафиксировали самый низкий уровень воды в реке Десна за 140 лет наблюдений. Тогда, когда из-за сильных дождей заливает улицы Киева и Черновцов.

В частности, в понедельник, 4 мая, в Киеве затопило несколько улиц из-за сильных ливней. В результате сильного ливня с грозой на многих улицах столицы образовались потоки воды.

Также из-за непогоды в Черновцах и области попадали деревья и повреждены здания, движение на некоторых улицах ограничено.