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В Україну йде сезон злив: які області затопить

STYLERЖиття    05.05.2020 - 12:38
В Україну йде сезон злив: які області затопить
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні серйозно зіпсується - дощі литимуть цілий тиждень

Погода в Україні буде дощовою в найближчі два тижні, хоча і будуть невеликі перепочинки. Заливатиме всю країну, але найсильніший удар візьме на себе Захід - тут очікуються потужні зливи. У матеріалі Styler ми зібрали прогнози синоптиків Gismeteo, AccuWeather та Метеопрог.

Судячи по картах Gismeteo, найближчими днями дощитиме, а також суттєво похолодає до +12 градусів. Потім тепло повернеться, але з 12-13 травня знову похолодає. У Львові температура вдень може знизитися до +5 градусів.

Дощитиме протягом найближчих двох тижнів з короткими перервами. Найбільше опадів - на Півночі та Заході, де можливі сильні зливи з грозами та градом.

На Сході і Півдні дощів буде менше, а температура повітря - вище.

В Україну йде сезон злив: які області затопитьВ Україну йде сезон злив: які області затопитьВ Україну йде сезон злив: які області затопитьВ Україну йде сезон злив: які області затопитьВ Україну йде сезон злив: які області затопить

Погода у Києві, Дніпрі Львові, Одесі, Харкові на місяць (фото: gismeteo.ua)

Синоптики AccuWeather дають більш оптимістичний прогноз. Судячи за їхніми даними для Києва, дощі будуть, але в основному очікується хмарна погода. Також вони прогнозують похолодання 6-8 травня.

В Україну йде сезон злив: які області затопить

Погода в Києві на два тижні (фото: accuweather.com)

Синоптики ресурсу Метеопрог також говорять, принаймні по Києву, що погода буде дощовою. При цьому очікуються різкі перепади температур з похолоданням 8 і 12 травня.

В Україну йде сезон злив: які області затопить

Погода в Києві на два тижні (фото: meteoprog.ua)

Раніше ми писали, що синоптик не дуже порадував прогнозом погоди на літо в Україні. У гідрометцентрі кажуть, що спекотного літа навряд чи варто чекати.

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