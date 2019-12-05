В Україну йде рекордне потепління: синоптики приголомшили прогнозом

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні незабаром знову різко зміниться

Погода в Україні в найближчі дні знову кардинально зміниться. В країну вже прийшов антициклон з сонячною погодою вдень і морозними ночами. Але незабаром синоптична ситуація знову зміниться. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, 6 грудня, найтепліше буде на Півдні (від +6 до +9 градусів), у західному регіоні +4... +7, а в інших областях від +2 до +6 за Цельсієм.

Найближчої ночі сильні морози на Закарпатті та Чернівецькій області (-7... -11), в інших західних областях - від -2 до -6, на Півдні від +2 до -2, а на решті території -1... -4 морозу.

В останній робочий день тижня в країні продовжить панувати антициклон з мінливою хмарністю, але без опадів.

В Києві у п'ятницю, 6 грудня, вдень +2... +4, вночі від -1 до -3 морозу. Без опадів.

Погода в Україні 6 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

У суботу, 7 грудня, знову буде сухо, температура істотно не зміниться, минуть лише сильні нічні морози на Заході.

Неділя, 8 грудня, позначиться дощами по лінії Півночі, вночі по всій країні буде досить тепло - від -1 до +3 градусів, вдень від +2 до +5, на Півдні +6... +9.

Погода в Україні 7 і 8 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

А от з понеділка, 9 грудня, розпочнеться суттєве потепління у південних (+8... +11) і західних областях (+4... +8). Разом з теплом на Захід і Північ прийдуть дощі.

У вівторок, 10 грудня, дощі, а місцями з мокрим снігом, накриють вже всю країну, але тепло збережеться.

Погода в Україні 9 і 10 грудня (скрін: meteo.gov.ua)