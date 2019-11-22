Засуха и тропические ливни: в Украине скоро изменится климат

Изменения климата в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Изменения климата в Украине приведут к периодам засухи с сильнейшими ливнями

В Украине, как и во всем мире, с каждым годом ускоряются изменения климата. И если до недавнего времени глобальное потепление могло показаться "пугалкой" от экоактивистов, то в этом году украинцы смогли убедиться, что это не пустые слова.

Засушливое лето с короткими периодами мощных дождей, которые превращали города в реки, аномально теплая осень, и рекордный летне-осенний период бе осадков (75 дней). Такой погода была в последние месяцы 2019 года.

О климатических изменениях в мире и Украине рассказала завоттделением прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеоинститута Вера Балабух, пишет Укринформ.

По словам метеоролога, за последние пять лет в мире интенсивно выросла температура. Этот период может войти в историю наблюдения за погодой, как "самая теплая пятилетка". Из-за глобального потепления уменьшается площадь ледникового покрова, в Арктике практически полностью исчез многолетний лед.

Ливень в Киеве (фото: РБК-Украина)

"В этом году уровень ледников в Гренландии уменьшился настолько, что опередил все ожидания - прогнозировалось, что подобные изменения наступят не раньше 2070-го года", - говорит Балабух.

Все эти изменения оказывают прямое влияние на климат в Украине. Так, метеоролог говорит, что в Украине за последние пять лет температура растет быстрее, чем в целом на планете.

При этом увеличение длительности теплого периода стало особенно заметно со средины 90-х годов.

Эксперт говорит, что период без дождей в Украине будет только расти. При этом интенсивность осадков будет увеличиваться.

"На фоне бездождевого периода могут образовываться настолько мощные облака, что буквально за несколько часов выпадает двухмесячная (а то и больше) норма осадков - 100 мм и выше" (100 литров на квадратный метр. - Ред.), - утверждает Вера Алексеевна.