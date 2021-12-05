В Украину идет потепление, но с затяжным периодом дождей и снегопадов

Погода в Украине принесет затяжной период осадков, который продлится всю ближайшую неделю, с 5 до 12 декабря, а также ожидается потепление до +14 градусов в некоторых регионах.

Об этом говорится в прогнозе на сайте Meteoprog .

Для составления синоптической картины в Украине на этой неделе возьмем прогноз для ряда областных центров на севере, юге, западе, востоке и в центре страны.

В Киеве с 5 до 12 декабря будет идти снег с дождем, причем в следующее воскресенье ожидается сильный снегопад. Температура воздуха до четверга составит -1... +2 градусов днем, а в пятницу потеплеет до +7, после чего градус снова будет снижаться. Ночью прогнозируется от -4 до 0 градусов.

В Харькове дожди зарядят с понедельника, 6 декабря, и продлятся до конца недели. Потепление начнется со вторника, когда столбики термометров поднимутся к +7 градусам. Если 5 декабря ночью будет -5, то уже 9 декабря ожидается +5.

Во Львове всю неделю - то снег, то дождь (но без сильных осадков), будет пасмурно и холодно. Температура воздуха ожидается -1... +3 градусов днем, и ночью -5... -1 градус.

В Днепре будут дожди всю неделю, разве что 5 и 11 декабря могут стихнуть. Температура воздуха поднимется и с понедельника ожидается на уровне +7... +11 градусов днем, и ночью +2... +5 градусов.

В Одессе всю неделю будет лить, зато температура воздуха порадует уверенными плюсами, как днем, так и ночью. Так, термометры в светлое время суток будут варьироваться между +7 и +12 градусами, а в темное - между +1 и +9 градусами.

В Херсоне будет похожая ситуация - тоже дожди и потепление. Если эта неделя закончится при температуре днем/ночью +4/-1 градус, то следующая начнется уже с +10 градусов днем и +3 градусов ночью. Самыми теплым днем недели станет пятница с +14 градусами. В ночное время прогнозируется от +3 до +7 градусов.

В Запорожье вся предстоящая неделя будет с осадками в виде дождя, а температура воздуха прогнозируется днем от +7 до +12 градусов, ночью от+1 до +6 градусов.

В Ужгороде всю неделю будет идти дождь или снег с дождем, прогнозируется пасмурная погода. Столбики термометров покажут днем +2... +5 градусов, ночью 0... +2 градуса, но к следующим выходным похолодает до -4 градусов.

В Луганске из осадков всю неделю будут преобладать дожди. Температура воздуха будет повышаться со второй половины недели, и к выходным прогнозируется +9... +10 градусов днем, а ночью с 5 до 12 декабря станет варьироваться между -1 и +5 градусами.

В Луцке - легкий снег, иногда с дождем, и пасмурная погода будут всю неделю. В целом потепление тут не предвидится, сохранится холодная погода: температура воздуха днем составит -4... +2 градусов, а ночью от -5 до 0 градусов.

В Чернигове с 6 до 12 декабря будет мокрый снег, дождь, снег с дождем и сильный снегопад (последний - в следующее воскресенье). Будет холодно, а о каком-то потеплении тут можно сказать только с натяжкой - максимум +6 градусов днем в пятницу. В целом же ожидается около -1... +2 градусов. В ночное время в течение недели термометры покажут -5... +1 градус.

В Черкассах сначала пойдет несильный дождь со снегом, но со второй половины недели дожди зарядят серьезные. Температура воздуха ожидается всю следующую неделю на уровне +5... +9 градусов днем, и ночью +1... +4 градусов (для сравнения - окончание текущей недели, 5 декабря, ознаменуется ночным морозом под -8 градусов).