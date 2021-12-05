В Україну йде потепління, але з затяжним періодом дощів і снігопадів

Погода в Україні принесе затяжний період опадів, який триватиме весь найближчий тиждень, з 5 по 12 грудня, а також очікується потепління до +14 градусів у деяких регіонах.

Про це йдеться в прогнозі на сайті Meteoprog .

Для складання синоптичної картини в Україні цього тижня візьмемо прогноз для низки обласних центрів на півночі, півдні, заході, сході та в центрі країни.

У Києві з 5 по 12 грудня йтиме сніг з дощем, причому наступної неділі очікується сильний снігопад. Температура повітря до четверга складе -1... +2 градусів вдень, а в п'ятницю потеплішає до +7, після чого градус знову буде знижуватися. Вночі прогнозується від -4 до 0 градусів.

У Харкові дощі зарядять з понеділка, 6 грудня, і триватимуть до кінця тижня. Потепління почнеться з вівторка, коли стовпчики термометрів піднімуться до +7 градусів. Якщо 5 грудня вночі буде -5, то вже 9 грудня очікується +5.

У Львові весь тиждень - то сніг, то дощ (але без сильних опадів), буде похмуро і холодно. Температура повітря очікується -1... +3 градусів вдень, і вночі -5... -1 градус.

У Дніпрі будуть дощі весь тиждень, хіба що 5 і 11 грудня можуть стихнути. Температура повітря підніметься і з понеділка очікується на рівні + 7... +11 градусів вдень, а вночі +2... +5 градусів.

В Одесі весь тиждень литиме, зате температура повітря порадує впевненими плюсами, як вдень, так і вночі. Так, термометри у світлий час доби будуть варіюватися між +7 і +12 градусами, а в темний - між +1 і +9 градусами.

У Херсоні буде схожа ситуація - теж дощі та потепління. Якщо цей тиждень закінчиться при температурі вдень/вночі +4/-1 градус, то наступний почнеться вже з +10 градусів вдень та +3 градусів вночі. Найтеплішим днем тижня стане п'ятниця з +14 градусами. У нічний час прогнозується від +3 до +7 градусів.

У Запоріжжі весь майбутній тиждень буде з опадами у вигляді дощу, а температура повітря прогнозується вдень від +7 до +12 градусів, вночі від +1 до +6 градусів.

В Ужгороді весь тиждень йтиме дощ або сніг з дощем, прогнозується похмура погода. Стовпчики термометрів покажуть вдень +2... +5 градусів, вночі 0... +2 градуси, але до наступних вихідних похолоднішає до -4 градусів.

У Луганську з опадів весь тиждень переважатимуть дощі. Температура повітря буде підвищуватися з другої половини тижня, і до вихідних прогнозується +9... +10 градусів вдень, а вночі з 5 по 12 грудня стане варіюватися між -1 та +5 градусами.

У Луцьку - легкий сніг, іноді з дощем, і похмура погода будуть весь тиждень. В цілому потепління тут не передбачається, збережеться холодна погода: температура повітря вдень складе -4... +2 градусів, а вночі від -5 до 0 градусів.

У Чернігові з 6 по 12 грудня буде мокрий сніг, дощ, сніг з дощем і сильний снігопад (останній - наступної неділі). Буде холодно, а про якесь потепління тут можна сказати тільки з натяжкою - максимум +6 градусів вдень у п'ятницю. В цілому ж очікується близько -1... +2 градусів. У нічний час протягом тижня термометри покажуть -5... +1 градус.

У Черкасах спочатку піде несильний дощ зі снігом, але з другої половини тижня дощі зарядять серйозні. Температура повітря очікується весь наступний тиждень на рівні +5... +9 градусів вдень, і вночі +1... +4 градусів (для порівняння - закінчення поточного тижня, 5 грудня, ознаменується нічним морозом під -8 градусів).