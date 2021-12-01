Погода в декабре: Укргидрометцентр дал прогноз на месяц

В декабре 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла. Это близко к климатической норме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра .

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 33-78 мм, в горных районах местами 81-105 мм, что в пределах нормы (в северо-восточной части несколько меньше нормы).

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в декабре средняя месячная температура воздуха составляет 1-5 градусов мороза, на Закарпатье и юге страны местами 0-2 градусов тепла, в Крыму до 6 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха - 24-32 градусов мороза, в восточных, северо-восточных и Черновицкой областях местами 33-35 градусов мороза, на Прикарпатье до 38 градусов мороза, на Закарпатье и юге страны местами 17-23 градусов мороза, на юге Крыма 10-19 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха - 10-18 градусов тепла, на Прикарпатье и юге страны до 20 градусов, на юге Крыма до 25 градусов.

Среднее месячное количество осадков составляет 30-66 мм, на Закарпатье, в Карпатах и горных районах Крыма 76-139 мм.

"На большей части территории образуется снежный покров, лишь в южной части устанавливается не каждый год. В декабре отмечены сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туманы и гололед", - говорится в сообщении.