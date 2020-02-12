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Сильный ветер и "снежная каша": в Украине объявлено штормовое предупреждение

Новости » Общество     12.02.2020 - 08:28
Сильный ветер и "снежная каша": в Украине объявлено штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (pixabay.com)

По Киеву и Киевской области сильные порывы ветра

Погода в Украине, 12 февраля объявлено штормовое предупреждение, в частности в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, по Киеву и Киевской области 12 февраля порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности).

"По прогнозам Укргидрометцентра, 12 февраля в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе "Укравтодора" сообщили, что по состоянию на 6 утра местами мокрый снег в Запорожской, Львовской, Ровенской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Сумской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях, дождь в Херсонской, Черкасской и Киевской областях.

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, в Луганской, Закарпатской и других областях со снежными осадками местами заснеженное, в Донецкой области на дорогах местами заносы, в Полтавской области местами "снежная каша".

На перевальных участках дорог в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской области местами небольшой мокрый снег.

Ранее сообщалось, что непогода в Украине обесточила почти 400 населенных пунктов.

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