В Україну йде потепління: синоптики назвали дату

Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні незабаром стане досить комфортною

Погода в Україні протягом найближчого тижня значно покращиться - незабаром в країну прийде спокійна, помірно тепла погода без опадів. Але найближчими днями синоптична ситуація все ще буде залишатися не особливо комфортною. Про це говорять дані синоптиків Наталки Діденко і Українського гідрометцентру.

Так Наталка Діденко, на четвер, 13 лютого, прогнозує вологу погоду з періодичним несильним мокрим снігом, яка буде переважати в Україні. Здебільшого без опадів - На Заході і Півдні, лише в Карпатах - сніг, а в Криму - дощ.

Вдень очікується від +1 до +6, на Півдні - від +4... +8, але через сильний вітер по відчуттях буде прохолодніше, ніж на термометрі.

В Києві 13-го лютого місцями невеликі опади, сильний західний вітер і близько +3, +4 градусів.

"Надалі вітряна волога і порівняно тепла погода буде переважати", - пише Діденко.

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Українського гідрометцентру в цілому підтверджують прогноз Діденко на 13 лютого, попереджаючи про сильний поривчастий вітер і сніг на Лівобережжі.

На День закоханих, 14 лютого, погода дещо зміниться - температура залишиться на тому ж рівні, тільки в Криму потеплішає до +10, вітер дещо вщухне.

А ось опади перемістяться на Захід - тут очікується дощ з мокрим снігом. На Півночі, в Центрі та Сході буде хмарно, але опади малоймовірні, а ось в південні області, а також Кіровоградську область прийде прояснення.

Погода в Україні 13 і 14 лютого (фото: meteo.gov.ua)

У суботу, 15 лютого, температура буде залишатися на тому ж рівні, але сильно вітряної погоди вже не буде. Вдень від +1 до +6, на Півдні - від +5 до +8, а в Криму +8... +10. Невеликі опади можливі на Півдні, на Заході - сухо, а на інших територіях похмуро, але ймовірність опадів - низька.

А ось 16 лютого прийде потепління на більшість територій, ясна погода з мінливою хмарністю встановиться по всій країні. На Заході і Півдні - від +5 до +8, на інших територіях +2... +6.

При цьому на Сході температура з приходом антициклону навпаки знизиться до -1... +3. Крім того, незважаючи на денне потепління, вночі морози дещо посиляться.

Погода в Україні 15 і 16 лютого (фото: meteo.gov.ua)