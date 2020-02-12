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Украинцев предупредили о серьезной опасности: что происходит

STYLERЖизнь    12.02.2020 - 10:56
Украинцев предупредили о серьезной опасности: что происходит
В Украине объявили штормовое предупреждение (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине представляет опасность для жителей страны

Погода в Украине становится по-настоящему опасной - синоптики объявили на 12 февраля штормовое предупреждение, обозначив уровень опасности желтым цветом, что говорит о повышенном уровне угрозы. Как не пострадать из-за непогоды - в материале Styler.

Так, в Украинском гидрометцентре предупредили, сегодняшние погодные условия будут представлять повышенную опасность для жителей всех областей Украины. Сильный порывистый ветер западного направления на протяжение среды, 12 февраля, будет задувать по всей Украине.

Украинцев предупредили о серьезной опасности: что происходит

В Украине объявили штормовое предупреждение (скрин: meteo.gov.ua)

При этом вся Левобережная Украина, а также некоторые западные области будут под действием атмосферного фронта - к сильному ветру присоединится дождь с мокрым снегом.

Украинцев предупредили о серьезной опасности: что происходит

В Украине объявили штормовое предупреждение (скрин: meteo.gov.ua)

При сильных шквальных порывах ветра спасатели ГСЧС советуют:

  • все окна домов плотно закрыть, с открытых балконов и лоджий убрать все предметы, которые могут выпасть;
  • на улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;
  • в случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • нужно избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополя, не парковать вблизи них свои транспортные средства;
  • избегать пребывания возле старых трухлявых деревьев, не парковать возле них автомобили.
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