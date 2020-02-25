ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украину идет сильное потепление: синоптик назвала дату

STYLERЖизнь    25.02.2020 - 11:45
В Украину идет сильное потепление: синоптик назвала дату
В Украину идет потепление (Коллаж РБК-Украина)

В Украине 26 февраля ожидается резкое повышение температуры воздуха

Погода в Украине преподнесет людям очередной сюрприз. 26 февраля в нашу страну придет потепление, что в некоторых областях дневная температура воздуха достигнет +14 градусов. Ветер с сильными порывами продолжит бушевать в Днепропетровской, Черкасской и Полтавской областях. Об этом сообщила синптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

"Среда привлечет наше внимание потеплением. Завтра в течение дня в большинстве областей Украины ожидается +7 +12 градусов, а на юге и западе местами до +14 градусов! Немного свежее будет на Харьковщине, Сумщине и, что необычно, на Закарпатье, +4 +7 градусов. Ветер с порывами до 15-20 м/с, то есть, штормовыми, будет завивать в восточных областях, на юге, в Днепропетровской, Черкасской областях и Полтавщине. На остальной территории юго-западный ветер обещает быть умеренным", - написала синоптик.

Дожди ожидаются в западной части, в Карпатах будет мокрый снег. Местами небольшие осадки возможны в северной части. Однако подавляющее большинство территории Украины будет принадлежать сухой погоде.

"В Киеве 26-го февраля будет облачно, без существенных осадков, разве что в отдельных районах небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью +2 + 5 градусов, завтра днем ​​потеплеет до + 8 + 10 градусов", - предупредила Диденко.

В Украину идет сильное потепление: синоптик назвала датуСиноптическая карта (facebook.com/tala.didenko)

Как мы ранее писали, климат в Украине сильно изменится из-за глобального потепления, которое наблюдается на всей планете

Сильный ветер валит деревья и срывает крыши домов: Украину накрыла непогода В Украину идет рекордное потепление: синоптики назвали дату
Новости Украины Погода
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь