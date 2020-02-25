В Україну йде сильне потепління: синоптик назвала дату

В Україну йде потепління (Колаж РБК-Україна)

В Україні 26 лютого очікується різке підвищення температури повітря

Погода в Україні піднесе людям черговий сюрприз. 26 лютого в нашу країну прийде потепління, що в деяких областях денна температура повітря досягне +14 градусів. Вітер з сильними поривами продовжить вирувати в Дніпропетровській, Черкаській і Полтавській областях. Про це повідомила синптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

"Середа приверне нашу увагу потеплінням. Завтра протягом дня у більшості областей України очікується +7 +12 градусів, а на півдні та заході місцями до +14 градусів! Трохи свіжіше буде на Харківщині, Сумщині, що незвично, на Закарпатті +4 +7 градусів. Вітер з поривами до 15-20 м/с, тобто, штормовими, буде завивати в східних областях, на півдні, в Дніпропетровській, Черкаській областях та Полтавщині. На решті території південно-західний вітер обіцяє бути помірним", - написала синоптик.

Дощі очікуються в західній частині, в Карпатах з мокрим снігом. Місцями невеликі опади можливі у північній частині. Однак переважна більшість території України буде належати сухій погоді.

"У Києві 26-го лютого буде хмарно, без істотних опадів, хіба що в окремих районах невеликий дощ. Вітер південно-західний, помірний. Температура повітря вночі +2 + 5 градусів, завтра вдень потеплішає до + 8 + 10 градусів", - попередила Діденко.

Синоптична карта facebook.com/tala.didenko)

Як ми раніше писали, клімат в Україні сильно зміниться через глобальне потепління, яке спостерігається на всій планеті