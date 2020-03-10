В Украину идет похолодание и мерзкая погода: появились новые карты

Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие дни будет ненастной

Погода в Украине в скором времени испортится. В страну придет похолодание и осадки. Синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр рассказали о синоптической ситуации до конца недели - погода приготовила украинцам настоящие температурные качели.

Так, согласно данным Наталки Диденко, атмосферный фронт придет уже в среду, 11 марта. По всей стране будет дождь, кроме Юга. Ветер западный, порывистый.

Снизится и температура воздуха - до +8+11 градусов на Западе и Севере. На остальных территориях будет теплее (+10+15).

В Киеве в среду будет дождливо и ветрено - похолодает до +9+10 градусов.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)