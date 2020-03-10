В Україну йде похолодання і мерзенна погода: з'явилися нові карти

Погода в Україні в найближчі дні буде непогожою
Погода в Україні незабаром зіпсується. В країну прийде похолодання й опади. Синоптики Наталка Діденко і Український гідрометцентр розповіли про синоптичну ситуацію до кінця тижня - погода приготувала українцям справжні температурні гойдалки.
Так, згідно з даними Наталки Діденко, атмосферний фронт прийде вже в середу, 11 березня. По всій країні буде дощ, крім Півдня. Вітер західний, поривчастий.
Знизиться і температура повітря - до +8+11 градусів на Заході і Півночі. На інших територіях буде тепліше (+10+15).
В Києві у середу дощитиме і вітряно - похолодає до +9+10 градусів.
Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)
За даними Українського гідрометцентру, після похолодання в середу, в країну прийде нова хвиля тепла. 12 березня по всій країні опади не передбачаються, потеплішає (+11+17 градусів), але буде вітряно.
13 березня з Заходу знову прийде атмосферний фронт, який принесе дощі і незначне похолодання в західні, північні та частково центральні області.
А ось 14 березня дощі покинуть Захід, але накриють іншу частину України. Після аномального тепла прийде значне похолодання - до +6+10 на Півночі і Заході, в інших областях - від +8 до +15 градусів.
Погода в Україні (фото: meteo.gov.ua)
Раніше ми писали, що синоптики прогнозують сніг та морози у березні. Яким областях найбільше не пощастить з погодою в перший місяць весни - можна прочитати в матеріалі.