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В Украину нагрянут морозы и снег: синоптики назвали дату

STYLERЖизнь    06.03.2020 - 20:57
В Украину нагрянут морозы и снег: синоптики назвали дату
Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине может кардинально изменится в марте

Погода в Украине в марте может неприятно удивить жителей страны. После температурных рекордов начала весны синоптическая ситуация может резко изменится в худшую сторону. Синоптики Gismeteo предупредили о вероятности морозов и снега во второй половине марта.

После 15 марта в Украине начнет холодать. Непогода придет двумя волнами: с 15 по 22 число, затем - кратковременное потепление, но с 25 марта и до конца месяца станет еще холоднее.

В этот период температура в некоторых восточных и северных областях может снизиться до -2 градусов в дневное время, а ночью - до -7 ниже нуля.

Кроме того после 25 марта вероятен мокрый снег с дождем в тех областях, где будет самая низкая температура воздуха.

Пока же украинцы могут насладиться аномально теплым началом марта - местами воздух прогреется до +18 градусов. Такая погода продлится вплоть до 13-14 числа, при этом будут часто идти дожди.

Ниже прогноз погоды на месяц для Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова.

В Украину нагрянут морозы и снег: синоптики назвали датуВ Украину нагрянут морозы и снег: синоптики назвали датуВ Украину нагрянут морозы и снег: синоптики назвали датуВ Украину нагрянут морозы и снег: синоптики назвали датуВ Украину нагрянут морозы и снег: синоптики назвали дату

Погода в Украине на месяц (скрин: gismeteo.ua)

Ранее мы писали, что народный синоптик дал неутешительный прогноз погоды на лето в Украине.

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