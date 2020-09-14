В Украину идет мощное похолодание: синоптики назвали дату

Погода в Украине резко поменяется уже до конца текущей недели. Температура воздуха к выходным сильно снизится, но на Юге будет теплее. Такой прогноз дали синоптики Наталка Диденко и Украинского гидрометцентра.

Судя по данным Диденко в Facebook, 18-20 сентября температура снизится до +18+20 градусов, теплее немного будет только на Юге. Вместе с холодом придут и дожди.

"Атмосферный фронт привлечет в четверг в Украине дожди, сначала на западные области, потом пройдет по Северу и немного по Центру. А вот восточные области и южную часть почти не затронет", - написала синоптик.

А вот во вторник, 15 сентября, в Украине все еще сухая и солнечная погода. Температура +24+29 градусов, а в Сумской и северных районах Черниговской +21+24 тепла.

В Киеве завтра - без изменений, сухо, ясно, +25 градусов.

Синоптики Украинского гидрометцентра также сообщили, что 18 сентября в Украину придет мощное похолодание. Температура с +29+29 снизится за сутки до +12+18. На Западе холоднее (+18+24) станет уже в четверг, 18 сентября, а на Юг прохлада в +16+19 доберется 19-го числа.

Отметим, что Наталка Диденко уже не в первый раз предупреждает украинцев о сильном похолодании.

Ранее мы писали, когда в Украину придет бабье лето. Синоптики дали прогноз до конца 2020 года, рассказав про две волны потепления, за которыми следует холодная погода.