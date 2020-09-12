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Когда в Украине закончится "молодое бабье лето": синоптики назвали дату

Суббота 12 сентября 2020 20:23
Когда в Украине закончится "молодое бабье лето": синоптики назвали дату
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине поменяется во второй половине сентября

Погода в Украине начнет меняться к концу следующей недели. Пока же мы можем насладиться "молодым бабьим летом" - сухо, солнечно, безветренно и умеренно тепло. Лишь холодные ночи напоминают, что на дворе средина сентября.

Синоптики Украинского гидрометцентра показали на картах, что дожди в страну вернутся уже 17 сентября. Циклон зайдет с Запада: первыми изменения погоды почувствуют жители Волынской, Львовской и Ровенской областей. Здесь ожидаются дожди, грозы и сильный ветер.

А вот 13 сентября в Украине будет уникальная погода - солнечно, тепло (+23+28, на Юге - до +30. Ближайшей ночью - прохладно - от 9 до +12, на Севере и Востоке +6+10 градусов, а на Юге - от +12 до +16 градусов.

В Киеве в субботу +25+27, солнечно и тепло, а ночью от +12 до +14 градусов.

Когда в Украине закончится &quot;молодое бабье лето&quot;: синоптики назвали дату

Погода в Украине 13 сентября (скрин: meteo.gov.ua)

14-15 сентября станет более облачно, но без осадков, днем температура особо не изменится, а вот ночью станет на 2-3 градуса теплее.

Киев в воскресенье и понедельник будет с температурой +24+26, ночь +12+14, переменная облачность.

Когда в Украине закончится &quot;молодое бабье лето&quot;: синоптики назвали датуКогда в Украине закончится &quot;молодое бабье лето&quot;: синоптики назвали дату

Погода в Украине 14 и 15 сентября (скрин: meteo.gov.ua)

16 сентября снова будет очень солнечный день без осадков, но немного похолодает днем - от +21 до +25 градусов. На Юге и Закарпатье +23+27 градусов.

А вот 17 сентября в западные области придет первый после долгого перерыва дождь. Температура сильно не изменится.

Когда в Украине закончится &quot;молодое бабье лето&quot;: синоптики назвали датуКогда в Украине закончится &quot;молодое бабье лето&quot;: синоптики назвали дату

Погода в Украине 16 и 17 сентября (скрин: meteo.gov.ua)

Синоптики Gismeteo ранее на картах показали, что похолодание с проливными дождями придет в страну к концу следующей недели.

Также мы писали, когда в Украину придет второе и третье бабье лето. Синоптики дали подробный прогноз до конца осени 2020 года.

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