В Україну йде потужне похолодання: синоптики назвали дату

Погода в Україні різко зміниться вже до кінця поточного тижня. Температура повітря до вихідних сильно знизиться, але на Півдні буде тепліше. Такий прогноз дали синоптики Наталка Діденко і Українського гідрометцентру.

Судячи за даними Діденко в Facebook, 18-20 вересня температура знизиться до +18+20 градусів, трохи тепліше буде лише на Півдні. Разом з холодом прийдуть і дощі.

"Атмосферний фронт приверне у четвер в Україні дощі, спочатку на західні області, потім пройде по Півночі і трохи по Центру. А ось східні області та південної частини майже не торкнеться", - написала синоптик.

А от у вівторок, 15 вересня, в Україні все ще суха і сонячна погода. Температура +24+29 градусів, у Сумській і північних районах Чернігівської +21+24 тепла.

У Києві завтра - без змін, сухо, ясно, +25 градусів.

Синоптики Українського гідрометцентру також повідомили, що 18 вересня в Україну прийде потужне похолодання. Температура до +29+29 знизиться за добу до +12+18. На Заході холодніше (+18+24) стане вже у четвер, 18 вересня, а на Південь прохолода в +16+19 добереться 19-го числа.

Зазначимо, що Наталка Діденко вже не в перший раз попереджає українців про сильне похолодання.

Раніше ми писали, коли в Україну прийде бабине літо. Синоптики дали прогноз до кінця 2020 року, розповівши про дві хвилі потепління, за якими слідує холодна погода.