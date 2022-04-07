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В Украину идет холодный атмосферный фронт: когда изменится погода

Новина українською →
Четверг 07 апреля 2022 19:30
В Украину идет холодный атмосферный фронт: когда изменится погода Фото: Погода в Украине принесет похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине скоро снова изменится, и после теплого Благовещения, в страну снова придет понижение температуры.

Что будет с погодой дальше, читайте ниже на Styler.

За данными синоптика Натальи Диденко, холодный атмосферный фронт 8-го апреля немного пригнет градусы в западных и северных областях.

Днем здесь предполагается +10... +14 градусов. Посвежеет еще и на Приазовье, здесь ожидается такая же температура. На остальных территориях будет тепло, +14... +19 градусов.

Атмосферный фронт в пятницу принесет дожди в западные и северные области. Дождь также ожидается в Крыму, днем есть вероятность небольшого дождя в Приазовье.

На остальной территории Украины осадки не предвидится.

Что будет с погодой в Киеве

Температура воздуха несколько снизится, днем около +12... +14 градусов. Пройдет дождь, ветер остается порывистым.

Новая волна похолодания придет на выходных

Пока погода в Украине будет теплой. Однако с воскресенья-понедельника в западных, северных областях, в большинстве центральных (кроме Днепропетровской области).

Также в Одесской области (с понедельника) предполагается похолодание и увеличение осадков.

На восток Украины похолодание придет чуть позже.

Отметим, что более сильное похолодание ожидается в Украине 10-11 апреля.

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