В Украину снова движется похолодание с ливнями и мокрым снегом: дата
В Украину после потепления снова вернутся холода - в некоторых регионах вероятны сильные дожди, мокрый снег, а температура снизится до +2 градусов днем.
Читайте ниже в материале Styler подробный прогноз на пять дней.
Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, холоднее всего будет 10-11 апреля. Меняться погода начнет с запада Украины.
Пока же нас ждут теплые весенние дни, однако временами и местами будет несколько пасмурно.
7 апреля будет теплый ясный день с температурой +13... +19 градусов. Осадки не предвидятся.
В пятницу, 8 апреля на большинстве территорий ожидается небольшой дождь, кроме юга и Востока. Температура в областях немного снизится, +12... +17 градусов.
9 апреля похолодает на западе на несколько градусов (+10... +16), на остальных территориях тепло, +14... +20. Осадки снова на западе, севере, в части центра.
Скрин: Погода в Украине 7-9 апреля (meteo.gov.ua)
А вот 10 апреля на западе похолодает до +2... +7 градусов, вероятны сильные дожди, мокрый снег. До остальной части страны холод пока не дойдет, однако на севере возможен небольшой дождь.
11 апреля снова холодно и с дождями - осадков станет больше, а похолодание распространится еще и на часть южных областей.
Скрин: Погода в Украине 10-11 апреля (meteo.gov.ua)
Отметим, что 7 апреля, на Благовещение, будет самый теплый день.
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