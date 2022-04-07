ru ua
Чт, 07 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україну йде холодний атмосферний фронт: коли зміниться погода

Новость на русском →
Четвер 07 квітня 2022 19:30
В Україну йде холодний атмосферний фронт: коли зміниться погода Фото: Погода в Україні принесе похолодання (Віталий Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні скоро знову зміниться, і після теплого Благовіщення, в країну знову прийде зниження температури.

Що буде з погодою далі, читайте нижче на Styler.

За даними синоптика Наталки Діденко, холодний атмосферний фронт 8-го квітня трохи пригне градуси у західних та північних областях.

Вдень тут передбачається +10... +14 градусів. Посвіжішає ще й на Приазов'ї, тут очікується така ж температура. На решті територій буде тепло, +14... +19 градусів.

Атмосферний фронт у п'ятницю принесе дощі в західні й північні області. Дощ також очікується у Криму, вдень є ймовірність невеликого дощу в Приазов‘ї.

На решті території України опади не передбачається.

Що буде з погодою в Києві

Температура повітря дещо знизиться, вдень близько +12... +14 градусів. Пройде дощ, вітер залишається поривчастим.

Нова хвиля похолодання прийде на вихідних

Поки що погода в Україні буде теплою. Однак з неділі-понеділка в західних, північних областях, у більшості центральних (окрім Дніпропетровської області).

Також в Одеській області (з понеділка) передбачається похолодання та збільшення опадів.

На Схід України похолодання прийде трохи згодом.

Зазначимо, що більш сильне похолодання очікується в Україні 10-11 квітня.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода
LITE
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку