В Украину едет политик, поддержавшая аннексию Крыма: в сети скандал

Ирина Хакамада едет в Киев, чтобы выступить с речью на бизнес-форуме. Об этом сообщается Facebook-странице компании, которая организовывает мероприятие с участием Хакамады. Отметим, что скандальный российский политик поддерживала политику Владимира Путина, а также в 2014 году поддержала аннексию Крыма. Также она заявляла, что полуостров можно выкупить у Украины.

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"Спешим анонсировать тайного спикера. Впервые за 6 лет в Киеве выступит долгожданная Ирина Хакамада. Она — одна из самых востребованных бизнес-тренеров, знает, как мотивировать людей, реализовывать мечты и жить в гармонии. Ирина, self-made woman, прошла тернистый путь жизненного опыта, и именно опираясь на него, строит свои выступления. Все ее рекомендации, техники и гипотезы опробованы лично", — сделали анонс Хакамаде в соцсети.

Выступление Хакамады анонсировано на 27 февраля в столичном Дворце Спорта.

Эту новость прокомментировал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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"Расслабляйтесь в предвкушении наслаждения… Вся московская дрянь, которая поддержала оккупацию Россией Крыма, собирается в Украину… подножный корм в Москве закончился, ослабели, поправиться решили в Киеве", — написал он.