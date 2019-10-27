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Смелые люди: в Кабмине вступились за украинских артистов, выступающих в Крыму

STYLERЖизнь    27.10.2019 - 17:26
Смелые люди: в Кабмине вступились за украинских артистов, выступающих в Крыму
Бородянский встал в защиту выступающих в Крыму артистов (фото: facebook.com/borodyanskiy)

В Кабинете министров высказались в защиту украинских артистов, которые дают концерты в Крыму

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что украинские артисты, которые выступают в аннексированном Крыму и не нарушают при этом украинское законодательство, являются смелыми людьми. Об этом он рассказал во время интервью Радио Свобода.

Он отметил, что те украинские артисты, которые едут на временно оккупированную территорию, и доносят украинский контекст, являются очень смелыми людьми.

Он также подчеркнул, что выступление на аннексированном Россией полуострове – это очень рискованно.

Смелые люди: в Кабмине вступились за украинских артистов, выступающих в Крыму

Владимир Бородянский (Фото: facebook.com/noblesfortune)

Напомним, что популярный украинский певец Олег Винник после того, как снялся в одном видео с российскими артистами, которые поддержали аннексию Крыма, попал в базу данных сайта "Миротворец".

Он также неоднозначно высказался об оккупированном полуострове. Певец не понимает, почему, если Крым - украинский, то наши люди не могут ездить туда отдыхать.

Его также возмущает то, что когда украинские артисты ездят выступать в Крым, то сразу же становятся предателями в глазах общественности. Он заявил, что это неправильно и вспомнил, что последний раз выступал в Крыму в еще в 2011 году.

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