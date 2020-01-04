В Україну їде політик, яка підтримала анексію Криму: в мережі скандал

Ірина Хакамада їде до Києва, щоб виступити з промовою на бізнес-форумі. Про це повідомляється Facebook-сторінці компанії, яка організовує захід з участю Хакамади. Зазначимо, що скандальний російський політик підтримувала політику Володимира Путіна, а також у 2014 році підтримала анексію Криму. Також вона заявляла, що півострів можна викупити в України.

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"Хочемо анонсувати таємного спікера. Вперше за 6 років у Києві виступить довгоочікувана Ірина Хакамада. Вона — одна з найбільш затребуваних бізнес-тренерів, знає, як мотивувати людей, реалізовувати мрії і жити в гармонії. Ірина, self-made woman, пройшла тернистий шлях життєвого досвіду, і саме спираючись на нього, будує свої виступи. Всі її рекомендації, техніки і гіпотези випробувані особисто", — зробили анонс Хакамада в соцмережі.

Виступ Хакамади анонсовано на 27 лютого в столичному Палаці Спорту.

Цю новину прокоментував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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"Розслабляйтеся в передчутті насолоди... Вся московська наволоч, яка підтримала окупацію Росією Криму, збирається в Україну... підніжний корм у Москві закінчився, ослабли, поправитися вирішили в Києві", — написав він.