Украинские звезды ответили, чей Крым: кто называл его российским (видео)

Украинские звезды рассказали, чей Крым (Коллаж РБК-Украина)

Многие из украинских артистов так и не смогли дать четкий ответ на вопрос, кому принадлежит полуостров Крым

Аннексию Крыма до сих пор не могут признать некоторые из украинских звезд шоу-бизнеса. Они постоянно уходят от ответа, либо же меняют свою точку зрения в зависимости от ситуации. Признать оккупацию полуострова Россией и озвучить это на камеру удается не всем артистам.

Так, например, уроженец Крыма боксер Александр Усик до сих пор явно не определился со своей позицией. В последнем своем интервью он назвал Крым "Божьим". Одна из участниц "Маски-шоу" Эвелина Бледанс, которая также родилась на полуострове, считает Крым исконно российским, мол, не было там никогда украинского языка. Об этом сообщается в сюжете "Крым.Реалии".