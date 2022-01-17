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В Украину движется снежный шторм: объявлен "оранжевый" уровень опасности

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Понедельник 17 января 2022 06:30
В Украину движется снежный шторм: объявлен "оранжевый" уровень опасности Фото: Погода в Украине принесет снежный шторм (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет сильный снег, мокрый снег с дождем. Во многих областях ожидаются штормовые порывы ветра, местами до 30 метров в секунду (108 километров в час).

Такой неутешительный прогноз дают синоптики на понедельник 17 января. Подробнее - в материале Styler ниже.

17 января ночью в западных и северных областях, днем в Украине порывы ветра 17-22 м/с (И уровень опасности, желтый), во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях днем порывы 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый), - предупредили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, сильный снег ожидается на севере, западе и в центре страны. На Закарпатье - снегопад, а во Львовской области - мокрый снег с дождем. На востоке и юго-востоке осадки не будут сильными, а юг преимущественно удержится от дождя и снега.

Температура в понедельник будет около нуля, а в южных областях +2... +6 градусов выше нуля.

В Украину движется снежный шторм: объявлен &quot;оранжевый&quot; уровень опасности

Скрин: Погода в Украине 17 января (meteo.gov.ua)

Отметим, что 15 января в Украине бушевал сильный ветер. С флагштоков срывало стяги, падали деревья, было обесточено около 1,5 тысячи населенных пунктов.

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