В Украину движется снежный шторм: объявлен "оранжевый" уровень опасности

Погода в Украине принесет сильный снег, мокрый снег с дождем. Во многих областях ожидаются штормовые порывы ветра, местами до 30 метров в секунду (108 километров в час).

Такой неутешительный прогноз дают синоптики на понедельник 17 января. Подробнее - в материале Styler ниже.

17 января ночью в западных и северных областях, днем в Украине порывы ветра 17-22 м/с (И уровень опасности, желтый), во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях днем порывы 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый), - предупредили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, сильный снег ожидается на севере, западе и в центре страны. На Закарпатье - снегопад, а во Львовской области - мокрый снег с дождем. На востоке и юго-востоке осадки не будут сильными, а юг преимущественно удержится от дождя и снега.

Температура в понедельник будет около нуля, а в южных областях +2... +6 градусов выше нуля.

Скрин: Погода в Украине 17 января (meteo.gov.ua)