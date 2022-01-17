В Україну суне сніговий шторм: оголошено "помаранчевий" рівень небезпеки

Погода в Україні принесе сильний сніг, мокрий сніг з дощем. У багатьох областях очікуються штормові пориви вітру, місцями до 30 метрів в секунду (108 кілометрів на годину).

Такий невтішний прогноз дають синоптики на понеділок 17 січня. Детальніше - в матеріалі Styler нижче.

17 січня вночі в західних і північних областях, вдень в Україні пориви вітру 17-22 м/с (і рівень небезпеки, жовтий), у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях вдень пориви 25-30 м/с (II рівень небезпеки, помаранчевий), - попередили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, сильний сніг очікується на півночі, заході і в центрі країни. На Закарпатті - снігопад, а у Львівській області - мокрий сніг з дощем. На сході та південному сході опади не будуть сильними, а півень переважно втримається від дощу та снігу.

Температура в понеділок буде близько нуля, а в південних областях +2... +6 градусів вище нуля.

Скрін: Погода в Україні 17 січня (meteo.gov.ua)