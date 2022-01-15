ru ua
Вс, 16 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Харькове ветер разорвал самый высокий флаг Украины, а в Краматорске сорвал с фгагштока (видео, фото)

Новина українською →
Суббота 15 января 2022 12:11
В Харькове ветер разорвал самый высокий флаг Украины, а в Краматорске сорвал с фгагштока (видео, фото) Коллаж РБК-Украина: сильный ветер повредил флаги Украины в некоторых городах
Автор: Владимир Костырин

Мощные порывы ветра в Украине в некоторых городах повредили государственные флаги, установленные на флагштоках. В частности, пострадало самое высокое в стране знамя - гигантское полотнище разорвало пополам.

Соответствующее видео 15 января опубликовано на Facebook-странице "ХС. Харьков".

Речь идет о харьковском флаге-рекордсмене, который был установлен в парковой зоне вдоль Сергеевской площади к 30-й годовщине восстановления независимости Украины. Огромное знамя размерами 15х22,5 метра прошлым летом торжественно подняли над городом на флагштоке высотой 102 метра.

Нынешний ураганный ветер разорвал флаг на две части. В сети показали фото и видео с пострадавшим знаменем.

Видео: ураганный ветер порвал в Харькове гигантский флаг Украины

Отмечается, что на ситуацию оперативно отреагировали и уже заменили поврежденный государственный флаг на новый.

В Харькове ветер разорвал самый высокий флаг Украины, а в Краматорске сорвал с фгагштока (видео, фото)В Харькове ветер разорвал самый высокий флаг Украины, а в Краматорске сорвал с фгагштока (видео, фото)

В Харькове ветер порвал самый высокий флаг Украины (фото: t.me/hueviykharkov / facebook.com/truexanews)

Пострадал флаг и в Краматорске в Донецкой области, где ветруган сорвал знамя с флагштока в парке "Юбилейный".

Фото стяга, который отнесло порывами ветра к деревьям недалеко от самой конструкции, опубликованы на Facebook-странице "Kramatorsk Post".

В Харькове ветер разорвал самый высокий флаг Украины, а в Краматорске сорвал с фгагштока (видео, фото)В Харькове ветер разорвал самый высокий флаг Украины, а в Краматорске сорвал с фгагштока (видео, фото)В Харькове ветер разорвал самый высокий флаг Украины, а в Краматорске сорвал с фгагштока (видео, фото)В Харькове ветер разорвал самый высокий флаг Украины, а в Краматорске сорвал с фгагштока (видео, фото)

Ветер сорвал флаг Украины с флагштока в Краматорске (фото: facebook.com/KramatorskPost)

Напомним, что вчера в Киеве приспустили самый большой флаг Украины из-за ухудшения погодных условий, и чтобы знамя не пострадало при штормовых порывах.

Отметим также, что ураганные порывы ветра вчера наделали беды в разных городах во многих регионах Украины. Так, в столице даже из-за поваленных метром деревьев погиб человек, который находился в авто, и еще несколько пострадали.

Ранее сообщалось, что летом в Харькове молния попала в установленный флагшток, а сам момент попал на видео.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Краматорск флагшток Непогода в Украине
LITE
С приветом из Украины! Топ самых свежих выходов Мадонны, Майли Сайрус и прочих в образах от украинских брендов
С приветом из Украины! Топ самых свежих выходов Мадонны, Майли Сайрус и прочих в образах от украинских брендов