В Украину движется снежный шторм: новые карты погоды

Погода в Украине в четверг, 10 декабря, будет обусловлена борьбой восточного антициклона и западных циклонов. В страну придет потепление на большинство территорий, но вместе с "повышением градуса" ворвутся мощные штормовые осадки - мокрый снег, дождь и сильный ветер.

Так, согласно прогнозу Наталки Диденко в Facebook, завтра мокрый снег и дождь вероятны на Западе, Севере (кроме Сумской области), в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях. В остальных регионах без существенных осадков.

Температура в этот день будет на уровне нуля. На Западе будет теплее - от +2 до +6 градусов, на Юге от +4 до +8, а вот в Крыму до +12 тепла.

Ночью умеренные морозы еще задержатся на Востоке, в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях (-3... -9 градусов). На остальной территории или небольшие "минусы" или около нуля.

А вот ветер в четверг снова будет сильным с штормовыми порывами.

Погода в Украине 10 декабря (фото: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве 10 декабря ожидается сильный юго-восточный ветер. Мокрый снег и дождь наиболее вероятны во второй половине дня или вечером. Ближайшей ночью -3... -5 градусов, а завтра днем около нуля.

Синоптики Украинского гидрометцентра показали на картах, в каких регионах в четверг ожидается мокрый снег с дождем.

Погода в Украине 10 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что в Украину идет потепление, но вместе с ним ворвутся и мощные осадки.

Кроме того астрофизики предупредили, что Землю накроет мощная магнитная буря, которая совпадет с любимым праздником украинцев.