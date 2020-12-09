В Україну суне сніжний шторм: нові карти погоди

Погода в Україні у четвер, 10 грудня, буде обумовлена боротьбою східного антициклону і західних циклонів. В країну прийде потепління на більшість територій, але разом з "підвищенням градуса" увірвуться потужні штормові опади - мокрий сніг, дощ та сильний вітер.

Так, згідно з прогнозом Наталки Діденко в Facebook, завтра мокрий сніг та дощ вірогідні на Заході, Півночі (крім Сумської області), в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях. В інших регіонах без істотних опадів.

Температура в цей день буде на рівні нуля. На Заході буде тепліше - від +2 до +6 градусів, на Півдні - від +4 до +8, а ось у Криму до +12 тепла.

Вночі помірні морози ще затримаються на Сході, в Дніпропетровській, Полтавській і Сумській областях (-3... -9 градусів). На решті території або невеликі "мінуси" або близько нуля.

А ось вітер в четвер знову буде сильним з штормовими поривами.

Погода в Україні 10 грудня (фото: facebook.com/tala.didenko)

У Києві 10 грудня очікується сильний південно-східний вітер. Мокрий сніг і дощ найбільш вірогідні у другій половині дня або ввечері. Найближчої ночі -3... -5 градусів, а завтра вдень близько нуля.

Синоптики Українського гідрометцентру показали на картах, в яких регіонах у четвер очікується мокрий сніг з дощем.

Погода в Україні 10 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що в Україну йде потепління, але разом з ним увірвуться і потужні опади.

Крім того астрофізики попередили, що Землю накриє потужна магнітна буря, яка співпаде з улюбленим святом українців.