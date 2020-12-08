В Украину ворвется потепление: синоптики назвали дату

Погода в Украине изменится (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине принесет существенное потепление уже в четверг, 10 декабря. Но при этом высока вероятность осадков, а местами - сильных. Но ближайшая среда, 9 декабря, все еще будет морозной.

Так, согласно данным синоптика Наталки Диденко в Facebook, завтра страна побудет под воздействием мощного северо-восточного антициклона Xavier. Поэтому существенных осадков не будет.

Небольшой дождь или мокрый снег вероятен в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму.

Синоптик предупредила также о сильном ветре, который будет задувать с восточного и юго-восточного направлений.

Температура ближайшей ночью -4... -10, на Востоке до -12 градусов, в западных областях от 0 до -4 мороза, а на Юге около нуля. Днем в среду ожидается от -3 мороза до +2 тепла, а на Юге до +4 градусов. А вот на Закарпатье и в Крыму до +5+9 градусов.

А вот 10 декабря воздушная масса с юго-запада Европы принесет нам существенное потепление, а также умеренные или сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Они вероятны на Западе, Севере, части Центра и Одесской области.

В Киеве в среду днем до -4 градусов, ветрено и сухо. А в четверг снизится атмосферное давление, температура днем повысится до нуля или до +1 градуса. Кроме того, в этот день в столице ожидаются умеренные, возможно даже сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Сохранится также сильный ветер.

А вот синоптики Украинского гидрометцентра на картах показали, какой будет погода в стране в ближайшие два дня.

Погода в Украине 9 и 10 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

Отметим, что метеорологи рассказали, каких сюрпризов ждать от зимы в Киеве.

А вот синоптики обновили прогноз до конца декабря 2021-го года.