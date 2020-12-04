Мощная магнитная буря в декабре испортит украинцам праздник: названа новая дата

Магнитные бури в декабре (коллаж: РБК-Украина)

Магнитная буря в декабре ожидается в любимый многими украинцами праздник - День Святого Николая, 19 декабря.

Специалисты из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, говорят, что уже 18 числа магнитосфера будет возбужденной, а 19 декабря ожидается магнитная буря.

Отметим, что ученые называют магнитной бурей возмущение геомагнитного поля Земли, связанное с поступлением в ее окрестности солнечного ветра. По словам астрофизиков, магнитная буря может длиться от нескольких часов, до нескольких дней.

Магнитные бури в декабре 2020 (скрин: tesis.lebedev.ru)

Кто может пострадать от магнитной бури

По мнению медиков, магнитная буря может сильно влиять на людей с метеозависимостью, пенсионеров, тех, кто страдает различными хроническими болезнями (в первую очередь сердечно-сосудистыми).

Медики рекомендуют сердечникам, гипертоникам, гипотоникам держать рядом необходимые лекарства и не волноваться без причин.

В эти дни могут появляться внезапные головные боли, возникать аритмия, головокружение при вставании, шум в ушах.

При этом даже у людей, что считают себя здоровыми, могут быть проблемы - усталость, бессонница, апатия, головная боль.

Как пережить дни магнитной бури без последствий

Врачи рекомендуют не перегружать себя на работе. Отложите решение трудных задач на другие дни, и займитесь легкой работой. Это касается, как физического, так и интеллектуального труда.

Спите полноценно - не менее 7-8 часов в день.

В эти дни, несмотря на праздник, откажитесь от алкоголя и кофе, отдав предпочтение успокаивающим чаям.

Побольше гуляйте на свежем воздухе, а если вы в группе риска, контролируйте давление и следите за своим состоянием.

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