В Украину движется похолодание и снег: синоптики обновили прогнозы

Погода в Украине в ближайшие выходные будет солнечная и сухая. Небольшие морозы ожидаются только в ночные часы. По прогнозу синоптиков, уже с понедельника в большинство областей придет существенное похолодание, а после 19 ноября ожидается снег.

По словам Наталки Диденко, температура воздуха на выходных будет не очень высокая, но погреться под лучами солнца еще будет возможно.

"Используйте ближайшие выходные, чтобы погреться. Градусы будут пусть не красавицы, но миленькие, как для этого сезона, на протяжении дня +5 +8 градусов. С понедельника прорвется очередная волна арктического холода и температура воздуха снизится на 3-5 градусов", - предупредила Диденко.

Карта погоды

Она отметила, что осадки на выходных не прогнозируются благодаря антициклону. В большинстве регионов ожидается днем от +4 до +9 градусов, в южной и западной части до +12 градусов.

"С 15 ноября, с понедельника, в большинстве областей Украины ожидается похолодание. Приготовьтесь! Первые осадки маячат с 19 ноября до следующей пятницы – в большинстве наших областей пройдут дождь и снег", - сообщила синоптик.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в субботу морозы до -2 -5 градусов ночью ожидаются только в Черновцах, Ивано-Франковске и на Закарпатье. В остальных областях от 0 до +3 градусов.

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В воскресенье ночные "минусы" охватят почти все регионы Украины, кроме юга. Ожидается от -1 до -3 градусов. Днем воздух прогреется до +6 +8 градусов, на юге и западе местами до +10 градусов, а вот на востоке ожидается от +4 до +7 градусов.

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А вот в понедельник похолодает во всех регионах страны. Ночью температура будет колебаться в пределах от +1 до -2 градусов, а днем столбики термометров покажут от +2 до +6 градусов.

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