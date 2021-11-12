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В Украину движется похолодание и снег: синоптики обновили прогнозы

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Пятница 12 ноября 2021 20:38
В Украину движется похолодание и снег: синоптики обновили прогнозы Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие выходные будет солнечная и сухая. Небольшие морозы ожидаются только в ночные часы. По прогнозу синоптиков, уже с понедельника в большинство областей придет существенное похолодание, а после 19 ноября ожидается снег.

Какая погода ждет украинцев, рассказали синоптик Наталка Диденко и в Украинском гидрометцентре.

По словам Наталки Диденко, температура воздуха на выходных будет не очень высокая, но погреться под лучами солнца еще будет возможно.

"Используйте ближайшие выходные, чтобы погреться. Градусы будут пусть не красавицы, но миленькие, как для этого сезона, на протяжении дня +5 +8 градусов. С понедельника прорвется очередная волна арктического холода и температура воздуха снизится на 3-5 градусов", - предупредила Диденко.

В Украину движется похолодание и снег: синоптики обновили прогнозы

Карта погоды

Она отметила, что осадки на выходных не прогнозируются благодаря антициклону. В большинстве регионов ожидается днем от +4 до +9 градусов, в южной и западной части до +12 градусов.

"С 15 ноября, с понедельника, в большинстве областей Украины ожидается похолодание. Приготовьтесь! Первые осадки маячат с 19 ноября до следующей пятницы – в большинстве наших областей пройдут дождь и снег", - сообщила синоптик.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в субботу морозы до -2 -5 градусов ночью ожидаются только в Черновцах, Ивано-Франковске и на Закарпатье. В остальных областях от 0 до +3 градусов.

В Украину движется похолодание и снег: синоптики обновили прогнозы

Карта погоды в Украине на субботу, 13 ноября

В воскресенье ночные "минусы" охватят почти все регионы Украины, кроме юга. Ожидается от -1 до -3 градусов. Днем воздух прогреется до +6 +8 градусов, на юге и западе местами до +10 градусов, а вот на востоке ожидается от +4 до +7 градусов.

В Украину движется похолодание и снег: синоптики обновили прогнозы

Карта погоды в Украине на воскресенье, 14 ноября

А вот в понедельник похолодает во всех регионах страны. Ночью температура будет колебаться в пределах от +1 до -2 градусов, а днем столбики термометров покажут от +2 до +6 градусов.

В Украину движется похолодание и снег: синоптики обновили прогнозыКарта погоды в Украине на понедельник, 15 ноября

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики назвали дату дневных морозов в Украине.

А также рассказывали о том, что стала известна дата первого снега в Украине.

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