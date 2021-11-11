Синоптики назвали точную дату первого снега в Украине: уже скоро

Погода в Украине принесет уже скоро первый мокрый снег. За окном похолодает еще сильнее - нас ждут дневные минусы. Синоптики назвали дату и области, которые первыми встретят зимние осадки.

Что будет с погодой в следующие несколько дней - читайте в материале Styler ниже.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что первый снег выпадет уже в понедельник 15 ноября в восточных и северо-восточных областях. В этот день температура на большинстве территорий опустится ниже нуля.

Пока же нас ждет небольшое потепление, но ночные сильные морозы пока что удержатся. Осадки до понедельника маловероятны.

11 ноября на западе и в Одесской области +7+12, на востоке и северо-востоке +2+6, в остальных областях +4+8 градусов.

Ночью морознее всего на востоке, -5...-8, а на остальной территории -1...-5.

В пятницу 12 ноября температура днем выровняется до +4+8 градусов, на юге и крайнем западе +9+12. Ночью по стране +2...-3, морознее в Черновицкой и Ивано-Франковской области, -3...-7, а в Одесской - теплее ночью, +4+6.

Скрин: Погода в Украине 11-12 ноября (meteo.gov.ua)

Похожая синоптическая ситуация ожидается и в субботу, 13 ноября.

А в воскресенье, 14 ноября днем похолодает до +4+7, на юге будет до +11. Ночью +1...-3, на юге 0...+6.

Скрин: Погода в Украине 13-14 ноября (meteo.gov.ua)

В понедельник 15 ноября синоптики прогнозируют +2...-1 днем, на юге +2+6, а на Закарпатье +5+7 градусов. Ночью +1...-3, на юге 0...+5 градусов.

Мокрый снег ожидается на востоке и северо-востоке.

Скрин: Погода в Украине 15 ноября (meteo.gov.ua)

Синоптик Наталка Диденко также говорит, что первый снег следует ждать уже 15 ноября.

"В понедельник на северо-востоке и в восточных областях Украины пройдет мокрый снег", - написала она в последнем прогнозе.