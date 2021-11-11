Антициклон принесет в Украину дневные морозы: дата серьезного похолодания

Погода в Украине принесет дневные "минусы" уже на следующей неделе, а ближайшие выходные еще побудут умеренно теплыми. Осадки в ближайшие дни не ожидаются.

Где будет холоднее всего и когда - читайте ниже в материале Styler .

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, ниже нуля температура опустится во вторник, 16 ноября, понедельник, 15-е число также будет холодным.

А вот пятница, 12 ноября, пока что будет радовать. Температура завтра +6...+10, на юге и западе местами до +9...+13 градусов. Ночью уже не так морозно, +3...-2.

Скрин: Погода в Украине 12 ноября (meteo.gov.ua)

13-14 ноября температура снизится на несколько градусов. Днем +4... +8, на юге и западе +8... +11. Ночью по стране от +4 до -3 мороза.

Скрин: Погода в Украине 13-14 ноября (meteo.gov.ua)

В понедельник, 15 ноября, похолодает до +1... +3 градусов, на юге и западе +4...+8 (на Закарпатье +8... +10). Ночью сильно температура не снизится - до -4 мороза на севере и востоке, на юге и западе немного выше нуля.

Скрин: Погода в Украине 15 ноября (meteo.gov.ua)

А вот во вторник, 16 ноября нас ждет солнечный, ясный и морозный день с +1... -1 градусами. В южных и западных областях все еще удержится плюсовая температура, +2...+7 градусов (на Закарпатье до +10).

Ночью также похолодает существеннее, -5... -8 мороза, на юге и западе 0... -5, в Крыму +2... +4.

Скрин: Погода в Украине 16 ноября (meteo.gov.ua)

Синоптик Наталка Диденко также подтвердила, что нас ждут холодные дни.

"На следующей неделе в Украине будет холодно - прячьте носы за масками, а мрачное настроение растворяйте среди хороших людей, пушистых котов и ближайших парков с остатками осенних цветов", - уверена она.