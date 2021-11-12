В Україну рухається похолодання і сніг: синоптики оновили прогнози

Погода в Україні в найближчі вихідні буде сонячна і суха. Невеликі морози очікуються тільки в нічні години. За прогнозом синоптиків, вже з понеділка в більшість областей прийде істотне похолодання, а після 19 листопада очікується сніг.

Яка погода чекає українців, розповіли синоптик Наталка Діденко і в Українському гідрометцентрі.

За словами Наталки Діденко, температура повітря на вихідних буде не дуже висока, але погрітися під променями сонця ще буде можливо.

"Використовуйте найближчі вихідні, щоб погрітися. Градуси будуть нехай не красуні, але миленькі, як для цього сезону, протягом дня +5 +8 градусів. З понеділка прорветься чергова хвиля арктичного холоду і температура повітря знизиться на 3-5 градусів", - попередила Діденко.

Карта погоди

Вона зазначила, що опади на вихідних не прогнозуються завдяки антициклону. У більшості регіонів очікується вдень від + 4 до +9 градусів, в південній і західній частині до + 12 градусів.

"З 15 листопада, з понеділка, в більшості областей України очікується похолодання. Приготуйтеся! Перші опади маячать з 19 листопада до наступної п'ятниці – у більшості наших областей пройдуть дощ і сніг", - повідомила синоптик.

За прогнозом Українського гідрометцентру, в суботу морози до -2 -5 градусів вночі очікуються тільки в Чернівцях, Івано-Франківську та на Закарпатті. В інших областях від 0 до + 3 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 13 листопада

У неділю нічні "мінуси" охоплять майже всі регіони України, крім півдня. Очікується від -1 до -3 градусів. Вдень повітря прогріється до + 6 +8 градусів, на півдні та заході місцями до +10 градусів, а ось на сході очікується від +4 до + 7 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 14 листопада

А ось в понеділок похолодає у всіх регіонах країни. Вночі температура коливатиметься в межах від +1 до -2 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть від +2 до +6 градусів.

Карта погоди в Україні на понеділок, 15 листопада