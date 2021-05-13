В Украину движется новый циклон: синоптики ошарашили прогнозом

Погода в Украине в пятницу, 14 мая, начнет меняться благодаря новому циклону. Он принесет кратковременные дожди и грозы и резкое повышение температуры воздуха.
Об этом сообщается на странице Украинского гидрометцентра в Facebook.
Синоптики сообщили, что в Украину идет новый циклон по имени KAI, который принесет кратковременные дожди и грозы в большинстве областей страны.
"В пятницу погоду в большинстве регионов Украины будут определять фронтальные системы, которые связаны с циклоном по имени KAI с центром над Польшей, поэтому есть вероятность кратковременных дождей и отдельных гроз", - сказано в сообщении.
Однако благодаря этому циклону в Украину придет и резкое потепление, которое начнется с юга страны.
"Именно благодаря таким синоптическим процессам, воздушные потоки над Украиной сменятся преимущественно на южные и это будет способствовать приходу теплых воздушных масс и повышению температуры", - отметили синоптики.
Они показали на видео, как будет меняться погода в Украине в ближайшие сутки.
Стоит отметить, что дожди с грозами охватят 14 мая западные, северные и центральные области страны. Температура там будет невысокая, от +17 до +20 градусов. На востоке и в большинстве южных областей будет сухо, а температура поднимется днем до +22 +27 градусов.
Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики спрогнозировали потепление в Украине до +28 градусов.
А также рассказывали о том, что до конца недели в Украине ожидаются сильные дожди и грозы.