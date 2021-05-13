RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україну рухається новий циклон: синоптики ошелешили прогнозом

Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в п'ятницю, 14 травня, почне змінюватися завдяки новому циклону. Він принесе короткочасні дощі та грози й різке підвищення температури повітря.

Про це повідомляється на сторінці Українського гідрометцентру в Facebook.

Синоптики повідомили, що в Україну йде новий циклон, на ім'я KAI, який принесе короткочасні дощі та грози в більшості областей країни.

"У п'ятницю погоду в більшості регіонів України визначатимуть фронтальні системи, які пов'язані з циклоном, на ім'я KAI з центром над Польщею, тому є ймовірність короткочасних дощів і окремих гроз", - сказано в повідомленні.

Однак завдяки цьому циклону в Україну прийде і різке потепління, яке почнеться з півдня країни.

"Саме завдяки таким синоптичним процесам, повітряні потоки над Україною зміняться переважно на півдні й це сприятиме приходу теплих повітряних мас і підвищенню температури", - зазначили синоптики.

Вони показали на відео, як змінюватиметься погода в Україні найближчої доби.

Варто відзначити, що дощі з грозами охоплять 14 травня Західні, північні та центральні області країни. Температура там буде невисока, від + 17 до + 20 градусів. На Сході та в більшості південних областей буде сухо, а температура підніметься вдень до +22 +27 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 14 травня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики спрогнозували потепління в Україні до + 28 градусів.

А також розповідали про те, що до кінця тижня в Україні очікуються сильні дощі та грози.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ГідрометцентрПогода