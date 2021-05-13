В Украину идет лето: синоптик рассказала, где будет жарче всего

Погода в Украине 14 мая, в пятницу, будет по-настоящему летней и теплой. В страну идет жара.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

По прогнозу эксперта, жарче всего будет в восточных областях страны, а посвежее будет на Западе.

"Жара, почти придет в пятницу в восточные области Украины. Там ожидается днем ​​от +24 до +28 градусов! На Запорожье и Днепропетровской области 14-го мая будет от +22 до +26 градусов. В большинстве областей Украины воздух прогреется до +19 + 22 градусов. Свежим предполагается Запад, днем от ​​+17 до +22 градусов", - рассказала Диденко.

Дожди через циклоническую и фронтальную деятельность пройдут в западных, северных областях Украины, дойдут до Винницкой, Одесской, затронут часть Черкасской и Кропивницкого с районами. На остальной территории страны будет преобладать сухая погода.

Ветер ожидается юго-западным, южным, умеренным, время порывистым.

В Киеве в пятницу, 13 мая будет тепло, но с осадками.

"В Киеве пятница будет с дождем и потеплением до +20 градусов! Учитывая дождь, красивую весну, потепление и магию загородных ландшафтов, не трудно представить, какие пробки и плотный пригородный трафик завтра нас ждет", - отметила Диденко.