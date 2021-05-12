ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Украину надвигаются грозы: прогноз погоды до конца недели

Новина українською →
Среда 12 мая 2021 12:40
На Украину надвигаются грозы: прогноз погоды до конца недели Фото: на Украину надвигаются грозы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Погода в Украине в ближайшие дни будет дождливой. До конца недели на территории страны местами ожидаются грозы.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Завтра, 13 мая, дожди с грозами ожидаются на западе, севере, а также местами на юге и в центральной части Украины. Дневная температура в этих регионах составит от +16 до +18. А на востоке страны, где будет сухо, столбики термометров поднимутся до +24.

На Украину надвигаются грозы: прогноз погоды до конца недели

Фото: погода 13 мая

В пятницу, 14 мая, дожди с грозами также ожидаются в западных и северных регионах, в центральной части, Одесской и Николаевской областях. Но температура воздуха здесь поднимется уже до +22, местами до +24.

На Украину надвигаются грозы: прогноз погоды до конца недели

Фото: погода на 14 мая

Выходные начнутся с того, что 15 мая дожди с грозами отступят с юга и центральной части Украины, но возможны на западе и севере. При этом интенсивность дождей существенно снизится. В целом, по стране ожидается от +18 до +23, на востоке до +28.

На Украину надвигаются грозы: прогноз погоды до конца недели

Фото: погода на 15 мая

Но уже в воскресенье дожди с грозами переместятся с севера на юг, при этом будут четвертый день подряд продолжаться в западных областях. В зависимости от региона ожидается от +18 до +23, теплее всего снова будет на востоке - до +28.

На Украину надвигаются грозы: прогноз погоды до конца недели

Фото: погода на 16 мая

Напомним, ранее сообщалось, что во второй декаде мая в Украине ожидается улучшение погоды. В частности, значительное потепление начнется уже с 14 мая.

При этом в ближайшие две недели будут перемещаться атмосферные фронты - дождей, а местами с грозами - будет много.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество прогноз гроза Погода
NEWS
Ракетный корабль России заметили возле украинского побережья
Ракетный корабль России заметили возле украинского побережья
DAILY
"Громкая история". Как Медведчук стал подозреваемым в госизмене и что его ждет
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Громкая история". Как Медведчук стал подозреваемым в госизмене и что его ждет