В Украину движется настоящая стихия: шквалы, ливни и даже смерчи

Погода в Украине (фото: коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине может быть опасной на ближайших выходных

Погода в Украине на выходных будет под действием циклонов, которые обусловят периодические дожди и грозы почти по всей стране. Возможны ливни, шквалы и даже смерчи. А уже в воскресенье стоит ждать понижения температуры. Такой прогноз дали синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.

Наталка Диденко в Facebook пишет, что осадки с западных областей в субботу начнут распространяться по всей территории, а в воскресенье охватят уже всю страну. Не зацепит грозами разве что Восток страны.

"Учитывая значительные контрасты - перед северным фронтом +30+36 градусов, а за фронтом +20+25 градусов - в зонах дождей будут греметь грозы, могут локально мгновенно возникать сильные ливни, шквалы, град и даже есть вероятность смерчей", - предупредила синоптик.

Завтра, 13 июня, жара будет еще держаться. В большинстве областей +30+35, на Западе от +25 до +29 градусов.

А вот уже в воскресенье температура снизится до +23+29 градусов, но на Востоке все еще жарко - от +28 до +33.

В Киеве в субботу будет жарко - от +30 до +32 градусов. Но во второй половине дня соберутся облака и вероятен дождь с грозой. 14 июня в столице будет комфортное тепло от +25 до +27 и периодические грозовые дожди.

А вот синоптики Украинского гидрометцентра показали на картах, как по областях распределятся дожди, и где какая будет температура.

Погода в Украине 13 и 14 июня (фото: meteo.gov.ua)

Как мы писали ранее, в Индии метеоритное озеро-кратер изменило цвет за одну ночь, появились зрелищные фото.

Также сообщалось, что Западную Украину накрыло жуткими ливнями и гигантским градом.

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Автор: Светлана Мащенко